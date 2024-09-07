مؤشر جودة الهواء في عجمان يحقق نسبة 94.9%

حقق مؤشر جودة الهواء في إمارة عجمان ما نسبته 94.9%، وفقًا للتقرير الصادر عن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، الخاص بإحصائيات النصف الأول للعام الجاري.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة، أن المؤشر الخاص بجودة الهواء تجاوز المستهدفات الموضوعة، حيث سجل في الفترة نفسها من العام الماضي ما نسبته 93.88%.

ولفت الحوسني إلى جهود الدائرة الساعية للتطوير المستمر وتعزيز جودة الحياة في الإمارة وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية خاصة في قطاع الصحة العامة والبيئة بتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأشار إلى أن ضمان جودة الهواء من أهم أولويات الدائرة، نظرًا لخطورة تأثيرات تلوث الهواء على جميع سكان الإمارة.