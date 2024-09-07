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«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» يقدّم 190 فرصة وظيفية للمواطنين

«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» يقدّم 190 فرصة وظيفية للمواطنين
8 سبتمبر 2024 01:30

دبي (الاتحاد)
نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يوماً مفتوحاً قدم خلاله 190 فرصة وظيفية للمواطنين الإماراتيين، وقد أقيم الحدث بمجلس أم سقيم وتم خلاله إتاحة الفرصة للباحثين عن عمل من المواطنين للتواصل المباشر مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص ومن قطاعات متنوعة.
وشهد اليوم المفتوح الذي نظّمه المجلس بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس وهيئة تنمية المجتمع وكلية دبي للسياحة في دبي مشاركة مميزة من شركات: ترافيلكس، والفطيم، والأنصاري، وروتانا، وإيكارز، والشايع، والبحري والمزروعي، وبربري، وجولكير، وكانو، وأمانة، ومجموعة القرق، وناس نيورون. وقدمت هذه الشركات فرص توظيف مباشرة للمواطنين في مجالات متنوعة، مثل المالية والضيافة والرعاية الصحية والبناء.

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وأشاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بالجهود المشتركة بين المجلس وشركائه الاستراتيجيين في تنظيم الحدث، مؤكداً أهميته في تعزيز التوطين في القطاع الخاص، وقال: «الأيام الوظيفية المفتوحة نافذة عملية للمواطنين الباحثين عن فرص لمستقبل أفضل، وتنبثق من دورنا كمجلس في تطوير الكفاءات المواطنة ودمجها في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وأردنا تجسيد توجيهات ومقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال سموه خلال أحد لقاءاته بالشباب: (توجيهاتنا للشباب: بادر لا تنتظر... بلادكم مليئة بالفرص، ونحن فخورون بشراكتنا مع الجهات الحكومية والشركات الرائدة في القطاع الخاص لتحقيق توطين مستدام، وتقديم فرص وظيفية واعدة لمواطنينا في صناعات متنوعة)».
وأضاف: «تُعد هذه المبادرات أساسية لتمكين المواطنين من الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني وتطوير مسارات مهنية طويلة الأجل، وذلك عبر التعاون مع الشركات عبر مختلف الصناعات، وبهذا نكون جزءاً من تمكين المواطنين من ممارسة دورٍ فعّالٍ في ازدهار مستقبل الإمارات واقتصادها».

الموارد البشرية
الإمارات
دبي
القطاع الخاص
وزارة الموارد البشرية والتوطين
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