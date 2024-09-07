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علوم الدار

وزير الخارجية المصري: العلاقات المصرية الإماراتية راسخة ومتطورة

بدر عبد العاطي
8 سبتمبر 2024 01:30

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، على عمق العلاقات بين مصر والإمارات، لافتاً إلى النمو والتطور المستمرين اللذين تشهدهما على مختلف الأصعدة.
وقال وزير الخارجية والهجرة المصري، على هامش زيارته للدولة، إن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات قوية للغاية وتقوم على أسس متينة، وهناك روابط مشتركة بين الشعبين الشقيقين، وتنسيق على مستوى رفيع جداً بين قيادتي البلدين.
وأضاف: «هناك تنسيق سياسي على أعلى مستوى، بين قيادتي البلدين، وهناك أيضاً علاقات اقتصادية قوية للغاية، تقوم على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، ونحن سعداء بالطفرة التي تشهدها هذه العلاقات وبالطفرة التي تشهدها الاستثمارات الإماراتية في مصر». وأشاد بالرعاية والاهتمام الذي تحظى به الجالية المصرية المقيمة في دولة الإمارات، مشيداً بالتقدم الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات ومنها التحول الرقمي والاستدامة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات.
وأضاف: «هناك ملفات عديدة للغاية سأتناولها هنا خلال وجودي في أبوظبي، على رأسها بالتأكيد العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات السياسية، وأيضاً المجالات الاقتصادية والتجارية.. وهناك أيضاً ملفات إقليمية ودولية سنعمل على التباحث بشأنها مع الأشقاء في دولة الإمارات، وعلى رأسها التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة».

وزير الخارجية المصري
الإمارات
مصر
أبوظبي
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