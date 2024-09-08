تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

دعت شرطة أبوظبي⁩ السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة في مدينة العين.

ونبهت شرطة أبوظبي، السائقين إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع. وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس، اليوم.