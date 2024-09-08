الإثنين 9 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

شعار شرطة أبوظبي
8 سبتمبر 2024 12:59

دعت شرطة أبوظبي⁩ السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة في مدينة العين.

ونبهت شرطة أبوظبي، السائقين إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

أخبار ذات صلة
6 أبطال في ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
شرطة أبوظبي «والسلامة الغذائية» تبحثان التعاون

وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع. وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس، اليوم.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العين
شرطة أبوظبي
السائقين
آخر الأخبار
الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
الأخبار العالمية
الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
اليوم 11:01
الجزيرة يبحث عن التركيز
الرياضة
الجزيرة يبحث عن التركيز
اليوم 10:52
شباب الأهلي يطمئن على «العمق»!
الرياضة
شباب الأهلي يطمئن على «العمق»!
اليوم 10:50
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:46
ملصقات انتخابية معروضة في أحد شوارع عمان قبل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
انتخابات نيابية في الأردن
اليوم 10:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©