محمد بن راشد: مترو دبي يمثل ثقافة دبي القائمة على الجودة والالتزام

شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جميع العاملين في مترو دبي لجهودهم في الحفاظ على هذه القيمة الحضارية.

وأكد سموه أن مشروع مترو دبي، يمثل ثقافة دبي القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد وخلق أفضل بيئة للعيش والعمل في العالم.

وقال سموه عبر منصة إكس: "15 عاماً مرت منذ افتتاح مترو دبي .. نقل خلالها 2.4 مليار مسافر في أكثر من 4.3 ملايين رحلة.. ونسبة الالتزام بمواعيد رحلاته بلغت 99.7% … ونريدها 100% بإذن الله .. الالتزام بالمواعيد ثقافة .. وفضيلة .. وقيمة حضارية نبيلة".

وأضاف سموه: "مشروع مترو دبي .. يمثل ثقافة دبي .. القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد وخلق أفضل بيئة للعيش والعمل في العالم .. وشكرنا وتقديرنا لجميع العاملين في مترو دبي لجهودهم في الحفاظ على هذه القيمة الحضارية".

15 عاماً مرت منذ افتتاح مترو دبي .. نقل خلالها 2.4 مليار مسافر في أكثر من 4.3 ملايين رحلة.. ونسبة الالتزام بمواعيد رحلاته بلغت 99.7% … ونريدها 100% يإذن الله ..



الالتزام بالمواعيد ثقافة .. وفضيلة .. وقيمة حضارية نبيلة ..



مشروع مترو دبي .. يمثل ثقافة دبي .. القائمة على الجودة… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 8, 2024