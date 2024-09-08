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علوم الدار

ضاحي خلفان الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي لعام 2024

ضاحي خلفان الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي لعام 2024
8 سبتمبر 2024 15:02

كرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي  معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي خلال  حفل أقيم بالدوحة بدولة قطر الشقيقة، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزراء الشؤون الاجتماعية من الدول الأعضاء ووزراء الموارد البشرية والخدمة المدنية.

وتم تكريم الفريق ضاحي خلفان  بدرع تذكارية وشهادة تقدير، تعبيرا عن امتنان دول مجلس التعاون الخليجي لجهوده المثمرة، ودوره الرائد في خدمة المجتمع، واعتباره الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي لعام 2024، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

شهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين في المجالات الاجتماعية والإنسانية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته، أهمية مشاركة مثل هذه الشخصيات، التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية، مشددا على دورها الكبير في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون، من خلال مبادراتها وبرامجها الرائدة.

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وأعرب المجلس عن الأمل في استمرار مثل هذه الإنجازات التي تسهم في رفعة وتقدم المجتمعات الخليجية.

وتسلم الدرع وشهادة التقدير، نيابة عن معاليه، الدكتور محمد مراد عبدالله، مدير الادارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وعبر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن شكره وامتنانه لهذا التكريم الرفيع، الذي يعد حافزا لمواصلة العمل والعطاء من أجل رفعة وازدهار المجتمعات الخليجية.

 

 

المصدر: وام
دول مجلس التعاون الخليجي
قطر
ضاحي خلفان
الدوحة
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