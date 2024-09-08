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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير أندورا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه
8 سبتمبر 2024 15:47

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى نيافة الأسقف جوان إنريك فيفيس سيثيليا، الأمير المشارك لإمارة أندورا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى نيافة الأسقف جوان إنريك فيفيس سيثيليا، الأمير المشارك لإمارة أندورا.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي خافيير إسبوت ثامورا، رئيس وزراء إمارة أندورا.

المصدر: وام
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