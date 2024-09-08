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علوم الدار

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي
8 سبتمبر 2024 16:47

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن مترو دبي انطلق بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة «إكس»: «برؤية محمد بن راشد وفي 9/ 9/ 2009، انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي … كان المشروع استثنائياً بكافة المقاييس فهو أول مشروع من نوعه في المنطقة وسجل أرقاماً قياسية عالمية.. بدأت مسيرته بـ 20 ألف راكب يومياً، ليرتفع إلى أكثر من 730 ألف راكب يومياً... هذا المشروع يجسد طموح دبي والجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ.. شكراً فريق هيئة الطرق والمواصلات على جهودكم ومشاريعكم التي ترسخ مكانة دبي كنموذج عالمي في مجال التنقل المستدام».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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