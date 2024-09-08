الإثنين 9 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني

حاكم رأس الخيمة يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني
8 سبتمبر 2024 20:26

 التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس في مدينة شيامن، بمقاطعة فوجيان، مع معالي هي ليفينج، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية.
وبحث سموه مع معالي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية، وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب من الازدهار والنمو في شتى المجالات الثقافية والاستثمارية والتجارية.

ونقل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وتمنياته للصين وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثقافية والاقتصادية والتجارية مع الصين، وتسريع مسارات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين شعب الدولتين من مواصلة مسيرة الازدهار والنمو عبر تفعيل قنوات الحوار وتبادل الخبرات والأفكار، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة، الأمر الذي يدل على متانة العلاقات وقوة الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين الصديقين.

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة: نتطلع لدفع العلاقات مع الصين نحو مرحلة جديدة من التعاون
سعود القاسمي يحضر حفل عشاء حاكم مقاطعة فوجيان لكبار القادة

وألقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، اليوم، كلمة رئيسية في افتتاح الدورة الـ 24 من «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة»، أحد أكبر معارض الاستثمار والتجارة في الصين، حيث يشارك فيه أكثر من 1,000 وفد تجاري، ونحو 5,000 شركة، وما يقارب 50 ألفاً من رجال الأعمال.

كما سيلتقي سموه، خلال زيارته إلى مدينتي دونغقوان وشنجن في مقاطعة قوانغدونغ، عدداً من القادة الحكوميين، وصناع القرار، ونخبة من رجال الأعمال، ويزور عدداً من المواقع التاريخية وذات الأهمية الثقافية.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية تحتفلان هذا العام، بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة
آخر الأخبار
الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
الأخبار العالمية
الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
اليوم 11:01
الجزيرة يبحث عن التركيز
الرياضة
الجزيرة يبحث عن التركيز
اليوم 10:52
شباب الأهلي يطمئن على «العمق»!
الرياضة
شباب الأهلي يطمئن على «العمق»!
اليوم 10:50
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:46
ملصقات انتخابية معروضة في أحد شوارع عمان قبل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
انتخابات نيابية في الأردن
اليوم 10:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©