حاكم رأس الخيمة: نتطلع لدفع العلاقات مع الصين نحو مرحلة جديدة من التعاون

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن التعاون الوثيق مع جمهورية الصين الشعبية، يدخل مرحلة جديدة من الازدهار والنمو، عبر منظومة عمل متميزة تسعى إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، وصياغة مشهد استثماري جديد يتصف بالنمو والشمول والاستدامة لجميع الأطراف.

وشدد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في كلمة رئيسية خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ 24 من "معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة"، الذي يقام في مدينة شيامن، بمركز شيامن الدولي للمؤتمرات والمعارض، في مقاطعة فوجيان الصينية، وذلك بحضور معالي هي ليفينج، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، وأكثر من 200 شخص من كبار القادة الحكوميين، والأعمال من كافة أنحاء العالم، على أهمية تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الدوليين في شتى المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية كالتنمية المستدامة والتجارة والتعليم، مؤكداً سموه أن بناء العلاقات القوية والفاعلة ركيزة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال سموه "لقد أدى التعاون الوثيق والمتنامي بين دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية، إلى تكثيف الزيارات، وترسيخ علاقات التجارة والفرص الهادفة إلى تحقيق رفاهية شعب الدولتين".

وأضاف سموه "نتطلع في رأس الخيمة للاستفادة من عراقة ومتانة علاقاتنا التاريخية مع الصين، ودفعها نحو مرحلة جديدة من الازدهار والنمو والتعاون التجاري المتبادل.. حيث نؤمن أن الاستثمار، لا يكمن فقط في الشركات فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز التنمية البشرية، والعلاقات بين الشعوب التي تعد محركاً أساسياً لتحقيق المزيد من النجاح والتعاون".

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بعد إلقاء كلمته، بجولة في جناح إمارة رأس الخيمة "استثمر في رأس الخيمة"، ضمن "معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة"، والذي يضم عدداً من الجهات وهي: هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وشركة مرجان، وشركة رأس الخيمة العقارية، وموانئ رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وبنك رأس الخيمة الوطني.

كما عقد سموه مؤتمراً صحافياً مع وسائل الإعلام الصينية الرئيسية، بما فيها، تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، وصحيفتا "الصين يومياً" (China Daily)، و"فوجيان ديلي" (Fujian Daily)، و"شيامن ديلي" (Xiamen Daily)، حيث تحدث فيه سموه عن رؤية رأس الخيمة لتعزيز التعاون مع الصين في شتى القطاعات.

والتقى سموه بوفد الأعمال الإماراتي المشارك في المعرض من مختلف إمارات الدولة بإشراف وزارة الاقتصاد، وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية المشاركة في الحدث الاستثماري والتجاري الرائد عالمياً.

يرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وفد إمارة رأس الخيمة رفيع المستوى المشارك في الحدث الرائد الذي يعد أحد أكبر معارض الاستثمار والتجارة في الصين، حيث يشارك فيه أكثر من 1,000 وفد تجاري، ونحو 5,000 شركة، وما يقارب 50 ألفاً من رجال الأعمال.

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية هذا العام، بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

يعد المعرض، المحطة الأولى في رحلة سموه التي تستغرق ستة أيام إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث يزور خلالها مدينتي دونغقوان وشنجن في مقاطعة قوانغدونغ، ويعقد فيهما لقاءات مع كبار القادة الحكوميين، والثقافيين، ونخبة من رجال الأعمال.

يُقام معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، الذي تستضيفه وزارة التجارة الصينية، سنوياً في مدينة شيامن، ويعد منصة لتعزيز العلاقات الاستثمارية الدولية. وقد تطور الحدث في الأعوام القليلة الماضية، ليصبح أحد أكثر الفعاليات الاستثمارية الدولية تأثيراً في العالم، حيث يشارك فيه قادة حكومات، ورجال أعمال من أكثر من 100 دولة، ويحضره مسؤولون حكوميون من أكثر من 100 مدينة من 31 مقاطعة، وبلديات، ومناطق حكم ذاتي في الصين.