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شرطة الشارقة تحقق في حادث انهيار سقف مدرسة قيد الإنشاء

شرطة الشارقة تحقق في حادث انهيار سقف مدرسة قيد الإنشاء
8 سبتمبر 2024 21:44

تُحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في حادث انهيار سقف مدرسة قيد الإنشاء في مدينة كلباء، حيث استجابت الفرق المعنية بسرعة لاتخاذ الإجراءات الفورية.
وأضافت، في حسابها على موقع "فيسبوك"، أنه "تم تقديم الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين من جنسيات عربية وآسيوية، تفاوتت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، كما تم إخلاء جثتي عاملين توفيا في الحادث".
وأوضح العميد الدكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أنه، فور تلقي البلاغ ظهر اليوم، تحركت جميع الفرق المختصة إلى موقع الحادث، بما في ذلك هيئة الشارقة للدفاع المدني، ومركز شرطة كلباء الشامل، وفريق مسرح الجريمة، والإسعاف الوطني، وبلدية مدينة كلباء.
وأشار الحمودي إلى أن الفرق المختصة قامت بإخلاء الموقع بالكامل، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث قبل نقلهم وجثتي المتوفين إلى المستشفى.
وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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