تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. تطعيم أكثر من 460 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة حتى الآن

أعلنت دولة الإمارات الانتهاء من تطعيم أكثر من 460 ألف طفل للوقاية من مرض شلل الأطفال بعد 8 أيام من انطلاق حملة تطعيم طارئة في قطاع غزة تستهدف أكثر من 640 ألف طفل.

تأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وكانت قد انطلقت يوم الأحد الماضي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و«اليونيسف» ووكالة «الأونروا»، في 150 نقطة ومركز تطعيم في غزة، بتنظيم متطوعي عملية «الفارس الشهم 3» ومساعدة الطواقم الطبية مما ساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التطعيم على الأسر والأطفال.

رضيع يتلقى جرعة من لقاح مضاد لشلل الأطفال في قطاع غزة

وأعرب أهالي الأطفال المستفيدين من حملة التطعيم عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لسكان غزة وخاصة الأطفال والوقوف إلى جانبهم لتخفيف المعاناة عنهم في ظل الحرب على القطاع.

كانت منظمة الصحة العالمية أكدت، في أغسطس الماضي، تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في القطاع منذ 25 عامًا، مما جعل من هذه الحملة تدخلًا حاسمًا لحماية أطفال غزة.

يشارك في الحملة أكثر من 2100 عامل صحي، بما في ذلك فرق صحية متنقلة، لضمان وصول اللقاح إلى جميع الأطفال المستهدفين خلال فترات الهدنة الإنسانية.