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علوم الدار

محميات أبوظبي موطن 11 ألف طائر فلامنجو

محميات أبوظبي موطن 11 ألف طائر فلامنجو
9 سبتمبر 2024 01:21

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

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تعتبر محميات أبوظبي موطناً لأكثر من 11 ألف طائر فلامنجو، حيث تحتضن «محمية الوثبة للأراضي الرطبة»، التي انضمت إلى قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية في عام 2013، أكثر من 4.500 طائر على امتداد 5 كم مربعة، فيما تحتضن «محمية بو السياييف البحرية»، التي انضمت للقائمة نفسها خلال عام 2017، نحو 6.000 من هذه الطيور. وتسهم مبادرات وبرامج هيئة البيئة أبوظبي في تعزيز الجهود العالمية للحفاظ على طائر الفلامنجو، وتتضمن نشر الأبحاث وتبادل البيانات حول بيئته للحفاظ على هذا النوع وأنواع الطيور المهاجرة الأخرى. وتواصل الهيئة إسهاماتها في البحوث العلمية حول طائر الفلامنجو، المعروفة محلياً بـ«الفنتير»، وتوفير البيانات القيّمة لفهم نمط حركتها، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى الحفاظ عليها وحماية موائلها الطبيعية.

فلامنجو
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الوثبة
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