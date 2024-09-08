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عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
8 سبتمبر 2024 23:21

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم في أبوظبي، معالي الدكتور بدر عبد العاطي حيث عقدا اجتماعاً مشتركاً بحثا خلاله سبل تعزيز وتنمية مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية.
ورحب سموه بمعالي وزير الخارجية والهجرة المصري، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية التي تستند إلى جذور تاريخية راسخة وتشهد ازدهاراً وتطوراً مستمرين في شتى القطاعات.

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وأعرب سموه، خلال اللقاء، عن تطلعه إلى العمل مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي بما يعزز قوة ومتانة هذه العلاقة التاريخية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ويدعم مساعي البلدين لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما.
كما تناولت محادثات الجانبين مجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها، لاسيما الإنسانية على المدنيين في قطاع غزة.

وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التأكيد على دعم دولة الإمارات الكامل لجهود الوساطة الحثيثة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.
حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

المصدر: وام
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