شرطة أبوظبي «والسلامة الغذائية» تبحثان التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بأبوظبي على أفضل ممارساتها التطويرية المطبقة في إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية وتحقيق أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية.

والتقى العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، الوفد الزائر برئاسة السيد خالد عبدالله المرزوقي، مدير مركز استمرارية الأعمال والأمن السيبراني بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك بحضور العقيد عمران راشد الشامسي، مدير إدارة الحوكمة والمخاطر في شرطة أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة برفع مستوى الجاهزية في التعامل مع الحالات الطارئة وتطبيق استمرارية الأعمال باتباع أفضل المعايير العالمية المتطورة.

وأكد مدير إدارة الأزمات والكوارث في شرطة أبوظبي أهمية التواصل بين الشركاء الاستراتيجيين والمختصين لبناء منظومة معرفية تسهم في زيادة التنسيق المشترك لنشر ثقافة إدارة شؤون ضحايا الكوارث.

واستمع الوفد إلى إيجاز حول مهام وواجبات إدارة الأزمات والكوارث، وتعرف إلى منظومة إدارة الحدث الأمني ومنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث بشرطة أبوظبي، وآلية العمل في مواجهة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث والأنظمة الإلكترونية والفنية وعمليات تحديد هوية ضحايا الكوارث والإجراءات المتبعة لاستجابة الفريق في الأزمات والكوارث.

وأشاد الوفد بإنجازات شرطة أبوظبي باتباع أفضل المعايير العالمية وجهودها التطويرية الريادية التي حققتها في مجالات العمل الشرطي والأمني.