«المرور الاتحادي» يدشن مبادرات توعوية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد العميد أحمد الصم النقبي - رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن المبادرات المرورية مستمرة ومن ضمنها مبادرة يوم بلا حوادث، والتي أطلقت مؤخراً من قبل وزارة الداخلية تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، والتي جاءت للتأكد من تمكين التنقل الآمن عبر استخدام الأنظمة المرورية الحديثة، وضبط أمن الطرق والسلامة المرورية لجميع أفراد المجتمع، ومن ضمنهم طلبة المدارس وانطلاقهم للمدارس، بالإضافة إلى أولياء الأمور وكيفية نقل أبنائهم للمدارس وجميع المؤسسات المختلفة.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التفاعل في «يوم العودة للمدارس»، كما ارتأت وزارة الداخلية في إطلاق جميع الحملات والمبادرات المرورية التي تهدف إلى غرس ثقافة مرورية والاهتمام بقوانين السير والمرور من قبل أفراد المجتمع.

وأضاف إلى حملة يوم بلا حوادث تطلق للعام الثاني على التوالي، والتي أتت بثمارها خلال العام الماضي، من خلال مجلس المرور الاتحادي والإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية، والإحصائيات المرورية، حيث وجدنا الالتزام بقوانين وقواعد السير والمرور من قبل معظم قائدي المركبات.

يوم استثنائي

وأضاف العميد أحمد الصم النقبي: بحسب التقارير المرورية والدوريات المتواجدة أمام المدارس، وجدنا الكثيرين يهتمون بهذه المبادرة المرورية، إضافة إلى الأشخاص الذين ليس لديهم نقاط مرورية سوداء، يجدون هذا اليوم كيوم استثنائي، لافتاً إلى أن مجلس المرور الاتحادي أعطى فرصة كبيرة في هذا العام للتسجيل في المبادرة والتي بدأت في يوم 12 أغسطس والتي انتهت بتاريخ 26 أغسطس، موضحاً أن الوزارة أعطت هذه الفرصة لأي شخص لديه نقاط مرورية، ليس عليه سوى الدخول لموقع الوزارة والقيام بالتسجيل في المبادرة والتعهد، وبالتالي ستأتيه رسالة وشهادة من وزارة الداخلية، وبشرط أن لا يرتكب الشخص الذي قام بالتسجيل في المبادرة، أي مخالفة مرورية خلال هذه الفترة، الأمر الذي يسهم في إسقاط 4 نقاط مرورية من السجل المروري للشخص المقدم على مبادرة يوم بلا حوادث.

وتابع: إما المخالفات المرورية أو النقاط المرورية السوداء والتي تصل إلى 24 نقطة مرورية، فهنا يتم سحب رخصة القيادة، مشيراً إلى أن السابقة الأولى تكون لمدة 3 أشهر، وأما السابقة الثانية فهي لمدة 6 أشهر، بينما تكون السابقة الثالثة لمدة سنة ولا تعاد رخصة القيادة لصاحب المخالفات المرورية إلا بدخول دورة مرورية.

يوم بلا حوادث

أضاف، أن الكثير من قائدي المركبات تفاعل مع مبادرة يوم بلا حوادث، مشيراً إلى أن جميع الإخوة من مواطنين ومقيمين، قد تفاعل وسجل في هذه المبادرة والتزم بقواعد قوانين السير والمرور، مؤكداً أنه لوحظ التزام قائدي المركبات بشكل كبير. وناشد النقبي جميع أفراد المجتمع بالالتزام في يوم بلا حوادث بحيث يكون هناك ثقافة مرورية لدى الجميع، الأمر الذي يسهم في خلق جيل واع ومثقف بالسلامة المرورية وقوانين السير والمرور وعدم الوقوع أي مخالفة مرورية.