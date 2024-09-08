«تريندز».. 10 سنوات من المعرفة ودراسة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفي مركز تريندز للبحوث والاستشارات، اليوم، بذكرى مرور 10 سنوات على تأسسيه (اليوبيل البرونزي)، حيث سطر لنفسه صرحاً شامخاً في عالم البحث العلمي والمعرفة، وأوجد مكانة متميزة بين مراكز الأبحاث العالمية، حيث صار تعزيز البحث العلمي المستقل هدفاً، ونشر المعرفة غاية، والتحليل الدقيق طريقاً. وبدءاً من رؤيته الطموحة عام 2014، وانطلاقاً من رؤيته ورسالته في عهد التمكين والتجديد عام 2019 وحتى اليوم، استطاع مركز تريندز أن يترك بصمة واضحة في المشهد البحثي، مساهماً في طرح الحلول وسبر أغوار القضايا، مقدماً الرؤى والاستشارات لمواجهة التحديات، ومساهماً فعّالاً في صنع المستقبل. وقد انطلق مركز تريندز منذ التأسيس حاملاً رؤية طموحة تتمثل في أن يكون مركزاً بحثياً فكرياً مستقلاً، يسعى إلى تقديم فهم أعمق وتحليل أدق لمختلف القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وقد تمكن المركز من تحقيق هذه الرؤية من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز البحث العلمي، من خلال إنتاج أبحاث ودراسات رصينة تغطي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء شبكة علاقات من خلال 15 فرعاً ومكتباً عبر قارات العالم، و285 شراكة وتعاوناً مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، وتنظيم الفعاليات العلمية المتخصصة وتقديم الاستشارات والرؤى والتوصيات المبنية على الأدلة العلمية، ونشر المعرفة عبر الكتب والمقالات والدراسات، وتنظيم الدورات التدريبية وغيرها.

وخلال مسيرته الحافلة بالإنجازات، استطاع مركز تريندز أن يحقق العديد من الإنجازات الملموسة، تجسدت في أكثر من 864 ورقة بحثية، و874 تقريراً ودراسة خاصة، إضافة إلى نشرات وتقارير دورية يومية وأسبوعية وشهرية بلغت 2274 و863 مقالاً، وأكثر من 283 إصداراً علمياً متنوعاً، وأكثر من 81 دورة تدريبية متخصصة، و82 استطلاعاً للرأي العام، و63 دراسة استشارية خاصة، و225 فعالية علمية، و58 مشاركة في معارض الكتب حول العالم. وإضافة إلى ذلك كله، تم بناء شراكات بحثية مع أكثر من 258 مؤسسة ومركزاً فكرياً وجامعة وشركة على مستوى العالم، وتنظيم 239 فعالية بحثية إقليمياً وعالمياً، و15 مكتباً مع حلول نهاية 2024 في قارات العالم الأربع و63 حلقة بودكاست مع ضيوف من بقاع العالم كافة، كما تم التفاعل مع 12 برلماناً دولياً.

فخورون ونطمح للمزيد

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز: «نحن فخورون بالإنجازات التي حققناها حتى الآن، ولكننا نطمح إلى تحقيق المزيد، ونسعى إلى أن نكون شركاء استراتيجيين في بناء مستقبل أفضل لمنطقتنا والعالم».

وأضاف أن المركز يسعى في المرحلة المقبلة إلى تعزيز مكانته كمرجع عالمي في مجال الأبحاث الاستراتيجية، التي تتصل بقضايا المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن ما حققه المركز من نجاح خلال هذه السنوات، وما يسعى لتحقيقه في المستقبل، ما كان ليتحقق لولا الجهود التي بذلها فريق العمل، والدعم الكبير من قبل شركائه من مؤسسات بحثية وإعلامية وحكومية وخاصة.

وأكّد الدكتور العلي أن «تريندز» يفخر اليوم بأن معظم موظفيه من الشباب المواطنين من الجنسين، وقد حققوا كفاءة وجدارة في مجالات العمل كلها، سواء البحثية أو التدريبية أو الإدارية.

وأوضح أنه في استعراض موجز لحصاد المركز خلال السنوات الماضية، نلاحظ بوضوح مستوى التطور الذي حققه «تريندز»، كما يتبين في الوقت نفسه الثقة المتزايدة التي يحظى بها لدى الباحثين والشركاء والمؤسسات الفكرية من مختلف مناطق العالم.

البحث العلمي

يشكل البحث العلمي العمود الفقري لعمل مركز تريندز، حيث يسعى المركز من خلال أبحاثه إلى تقديم تحليلات معمقة للقضايا الإقليمية والدولية، وتوفير رؤى استشرافية للمستقبل. وخلال مسيرته الحافلة بالإنجازات، استطاع مركز تريندز أن يحقق العديد من الإنجازات الملموسة، تجسدت في الإصدارات المختلفة من كتب ونشرات وتقارير وغيرها، إضافة إلى مشاركة المركز في 238 مؤتمراً وندوة خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، و225 حلقة نقاشية و258 محاضرة، إضافة إلى مشاركات إعلامية في أكثر من 143 فعالية إعلامية.

يشكل مركز تريندز للبحوث والاستشارات مرجعاً دولياً من خلال تخصصه في دراسة وتحليل واقع ومستقبل جماعات الإسلام السياسي وسبل مواجهتها.

يمثل التدريب في مركز تريندز استثماراً استراتيجياً في بناء القدرات البشرية وتطوير الكفاءات، وتزامناً مع اليوبيل البرونزي لـ «تريندز» تم قبل أسبوعيين إطلاق معهد تريندز الدولي للتدريب لكي يكون ذراع المركز في مجال التدريب والتطوير.

تمكين الشباب

يولي مركز تريندز اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب الإماراتي وتطوير قدراتهم، حيث يتميز بنسبة توطين مرتفعة تصل إلى 52 %، مما يعكس اهتمامه بالكوادر الوطنية. وذلك من خلال توفير فرص التدريب والعمل للخريجين الجدد، ودعم الأبحاث التي يقوم بها الشباب، وتنظيم ورش العمل والندوات التي تساهم في تطوير مهاراتهم.

مكاتب «تريندز» الخارجية

وتعزيزاً لحضوره العالمي، وتلبية احتياجات عملائه المتنوعة، أنشأ مركز تريندز شبكة واسعة من الفروع والمكاتب الخارجية التي تغطي مختلف القارات، حيث افتتح 7 مكاتب في كل من دبي والقاهرة وبكين والرباط وتركيا ومونتريال وكيب تاون. ويعتزم مع نهاية هذه العام رفعها إلى 15 مكتباً بفتح 8 مكاتب جديدة في كل من سيول وطوكيو وجاكارتا وعمّان وموسكو وبرلين وسان بولو ومدينة العين. وتساهم هذه المكاتب في تعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتسهيل عملية جمع البيانات وتحليلها، وتقديم خدمات استشارية مخصصة لعملاء المركز في تلك المناطق. كما تساهم هذه المكاتب في نشر الوعي بأبحاث المركز وإصداراته، وتعزيز مكانته كمرجع عالمي في مجال الأبحاث الاستراتيجية.

باروميتر «تريندز»

تعد إدارة الباروميتر العالمي التابعة لمركز «تريندز» أداة قيمة لقياس اتجاهات الرأي العام حول القضايا المحلية والإقليمية والدولية. فهي توفر عبر استطلاعات الرأي والمسوحات التي تقوم بها رؤى عميقة حول آراء الناس في مختلف المجالات، مما يساعد صنّاع القرار والباحثين على فهم التحديات والفرص التي تواجه المجتمع. يسعى مركز تريندز إلى توسيع نطاق انتشار أبحاثه وإصداراته من خلال المشاركة الفاعلة في معارض الكتب العالمية التي بلغت حتى اليوم أكثر من 58 مشاركة فعّالة واستراتيجية.

جولات بحثية

سواء أطلقنا اسم «تريندز جلوبال» أو «عالمية تريندز»، فإننا نشير إلى مؤسسة طموحة تسعى إلى أن تكون لاعباً رئيسياً في الساحة العالمية. وقد شملت جولات «تريندز» القارة الآسيوية وأفريقيا وأوروبا وأميركا، وشملت عدة دول وستتواصل بمساعدة الذراع الرئيسية الجديدة وهي مكاتب تريندز العالمية الـ 15 مع نهاية 2024.

يمتلك مركز تريندز شبكة واسعة من الشراكات تتجاوز 258 شراكة محلية وإقليمية ودولية. وتتنوع شراكات المركز لتشمل مراكز فكرية أكاديمية، ومؤسسات حكومية، ومنظمات دولية، وشركات وهيئات حكومية وخاصة.

مجلسا «تريندز» الاستشاري والعلمي والأكاديمي

يمثل مجلسا «تريندز» الاستشاري والعلمي والأكاديمي ركيزة أساسية لدعم عمل المركز وتوجيهه نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية. ويتكون المجلسان من نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف التخصصات والجنسيات، مما يضمن تنوع الآراء والرؤى.

يساهم هذا التنوع في إثراء النقاش حول القضايا المطروحة، وتبني أفضل الممارسات العالمية. ويعمل المجلسان على توفير التوجيه الاستراتيجي اللازم للمركز، وضمان جودة الأبحاث التي ينتجها. يسعى المجلسان إلى توجيه المركز نحو المستقبل، من خلال تشجيع الابتكار وتبني أحدث الأساليب البحثية.

جوائز «تريندز»

وتقديراً لجهود «تريندز» واعترافاً بموقعه العالمي والريادي، يشهد مسار مركز تريندز حصاداً غنياً بالجوائز والأوسمة التي تؤكد مكانته الرائدة في عالم الأبحاث والدراسات الاستراتيجية.

فخلال العقد الماضي، تمكن المركز من حصد العديد من الجوائز المرموقة، وعلى رأسها جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، تقديراً لجهوده في استقطاب الشباب المواطن، كما حصل على جائزة أفضل مركز بحثي ناشئ من معهد لورد بجامعة بنسلفانيا الأميركية، وصنف ضمن المراكز العشرة الأوائل العالمية في نشر المعرفة والتصدي لجائحة كورونا من المعهد نفسه، كما حصل «تريندز» ورئيسه التنفيذي على جائزتي السلام من المجلس الإسلامي العالمي (GIC)، كما حصد مركز تريندز جائزة الاستدامة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب على مدى سنتين، وتوج بجائزة أفضل جناح عالمي في معرض نيروبي الدولي للكتاب، تقديراً لجهود المركز البحثية، وما تضمنه الجناح من نتاج بحثي متنوع وازن يحوي رؤية عالمية مستشرقة للأحداث، وحقق أرقاماً قياسية في موسوعة غينيس، وحصل على شهادة الجودة (الآيزو) لأكثر من 6 سنوات متتالية، وتم تصنيفه ضمن المراتب العشر الأولى في التصنيف العالمي لمراكز البحث والتفكير، إضافة إلى تصدر دراساته مشهد المنتج البحثي والفكري المنشور على منصات النشر العلمي العالمية، واختيار رئيسة التنفيذي عضواً بالمجلس الاستشاري لأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وعضواً في كل من المجموعة البحثية وكلية القانون بجامعة الشارقة، كما حصل المركز على 260 ميدالية، حيث تعد هذه الجوائز تتويجاً لجهوده المتواصلة وتعكس الثقة التي اكتسبها.

مشاركات علمية

وقد تمكن «تريندز» من وضع اسمة ضمن أهم مراكز البحث في المنطقة والعالم، وبات قبلة للعديد من القنوات التلفزيونية والصحف العالمية، حيث يساهم باحثو مركز تريندز بشكل فعّال في الحوار الفكري والثقافي على الصعيدين العربي والدولي، ويشاركون بانتظام في المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التي تنظمها المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية.

ويتناول الباحثون في مشاركاتهم مجموعة واسعة من القضايا المعاصرة التي تشغل الرأي العام، مثل الأمن الإقليمي، والتطرف، والتنمية المستدامة. كما يسعى الباحثون إلى إيصال صوت المركز وأبحاثه إلى جمهور أوسع من خلال المشاركة في البرامج التلفزيونية والإذاعية، مثل قناة أبوظبي وسكاي نيوز والعربية وcnn والحرة، ونشر المقالات والتحليلات بشكل دوري أسبوعي وشهري في الصحف والمجلات المحلية والعربية والدولية، مثل صحيفة الاتحاد والوطن وصحيفة الشرق الأوسط والواشنطن بوست ومجلة ذا هيل وغيرها.

«تريندز» والإعلام

تشكل إدارة الإعلام ومختبر تريندز الذكي في «تريندز للبحوث والاستشارات» ركيزة أساسية في إيصال ونشر نتاج «تريندز» البحثي والمعرفي، عبر الوسائل الإعلامية الفعلية والافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعي كافة، عبر طرق عدة وهوية إعلامية واضحة مدعمة بأنواع التكنولوجيا كافة، من تصميم وإخراج وإبداع.

وقد تم تطوير عمل منصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق مجموعة من المبادرات العلمية والمنصات الإلكترونية المحدثة و«قاعة تريندز الكبرى للمؤتمرات»، في التوسعة الجديدة لمقره في أبوظبي، كما أطلق المركز تطبيقه الذكي (تريندز آب) المتطور وبودكاست تريندز، الذي بات اليوم قبلة لضيوف «تريندز» المرموقين وذوي الخبرة والرأي العالمي، إضافة إلى مكتبة تريندز الإلكترونية والتقليدية، ومنصة وجائزة تريندز هاب للبحث العلمي، وموقع تريندز الإلكتروني بحلته الجديدة، وفق تصاميم عصرية مبتكرة، تحاكي الحداثة، وتمزج بين التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي مع الخبرات البحثية، وطموح الشباب الإماراتي اللامحدود. كما تم توسيع وتعزيز منصة «واتس آب المعرفة» الفريدة من نوعها، والتي تحظى بمتابعة العديد من الأشخاص والجهات، ووصل عدد متابعيها حتى الآن إلى أكثر من مليوني شخص.

الجاهزية للمستقبل

وفي المجال الإداري، الذي هو عصب «تريندز» وطريقه إلى النجاح، فقد وضعت الخطة الاستراتيجية لقطاع الموارد البشرية، المواطن على رأس اهتماماتها، وقد تمكن المركز هذا العام من تحقيق مستهدفات التوطين، كما حصد جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل للعام 2023 عن فئة الجاهزية للمستقبل، تقديراً لجهوده وتبنيه الشباب وتمكينهم، إضافة إلى بيئة العمل بجوانبها كافة، كما تم رفع تصنيفه في وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى الفئة الماسية.

كما عمل المركز على تطوير الهيكل التنظيمي وتحديثه بما يناسب الأهداف المرجوة والمحددة، ورفع الأداء وتحسين بيئة العمل وسعادة الموظفين، وتطبيق سياسات الحوكمة، وتقارير الأداء بشكل دوري، بما يؤكد الطابع المؤسسي لمركز تريندز، ويمكنه من المضي في تحقيق أهدافه بخطى واثقة وعلمية.