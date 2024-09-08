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علوم الدار

«الخدمات الصحية» تلغي 220 إجراءً وتستغني عن 900 ألف مستند ورقي

«الخدمات الصحية» تلغي 220 إجراءً وتستغني عن 900 ألف مستند ورقي
9 سبتمبر 2024 01:21

 دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تحقيق نتائج استثنائية في تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى فعاليتها وتعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية.
وتستهدف المؤسسة تنفيذ 60 عملية تصفير على خدماتها لتقليص الخطوات البيروقراطية التي تحول دون تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وسرعة، وتساهم هذه العمليات في توفير أكثر من 9 ملايين خطوة عمل، ومليون زيارة لمراكز الخدمة، وتخفيض الحاجة إلى أكثر من 900 ألف مستند ورقي، كما تم تقليص وقت الحصول على الخدمات بنسبة 60%، مما أدى إلى توفير أكثر من 80 مليون دقيقة من وقت المتعاملين وما يزيد على 60 مليون درهم من تكاليف الحصول على الخدمات.
وأكّد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تواصل تبني أفضل الممارسات العالمية والابتكارات الحديثة لتعزيز كفاءة نظام الرعاية الصحية في الدولة، في إطار تحقيق أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، مشيراً أن هذه الجهود تسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة لتحقيق رؤية «نحن الإمارات» 2031، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وتضمنت جهود تصفير البيروقراطية في الإدارات المركزية التابعة للمؤسسة تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع في عدة مجالات، بما في ذلك تبسيط إجراءات الدخول لمنشآت المؤسسة الصحية، وتبسيط رحلة المتعامل في الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية، وتسهيل عملية حجز المواعيد الطبية، وتعزيز خدمات التطبيب عن بُعد لتشمل شريحة أوسع من المتعاملين، بالإضافة إلى إطلاق برنامج فحص الأسنان الوقائي لطلبة المدارس، وتقليل وقت حصول المتعاملات على خدمات تصوير الثدي الإشعاعي التشخيصي.
بينما تضمّ قائمة المشاريع قيد التنفيذ تسريع إجراءات فحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة ولطلبة الجامعات والموظفين الجدد، وإطلاق العيادة الافتراضية، وتبسيط إجراءات الحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتطوير إجراءات إصدار وتجديد البطاقات الصحية لأصحاب الهمم، مما سيسهل عليهم الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
البيروقراطية
يوسف محمد السركال
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