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علوم الدار

«ديوا» تطلق الدورة الثالثة من مبادرة «لأجيالنا القادمة»

«ديوا» تطلق الدورة الثالثة من مبادرة «لأجيالنا القادمة»
9 سبتمبر 2024 01:22

دبي (الاتحاد)

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، الدورة الثالثة من مبادرتها الإنسانية «لأجيالنا القادمة»، الهادفة إلى تجهيز وتوزيع 2500 حقيبة مدرسية لطلبة المدارس من الأسر ذات الدخل المحدود وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق النجاح الأكاديمي.
ووفق بيان صحفي صادر عن «ديوا» أمس، تأتي المبادرة في إطار مسؤوليتها المجتمعية وسعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة وإسعاد المجتمع، وبعد النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي، حيث تم توزيع 1700 حقيبة دراسية، بمشاركة فاعلة من الشركات التابعة للهيئة وعدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.
ويشارك في الدورة الثالثة من مبادرة «لأجيالنا القادمة» عدد من شركاء هيئة كهرباء ومياه دبي الاستراتيجيين، بما في ذلك القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وجمارك دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبلدية دبي، والمجلس الأعلى للطاقة، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، إضافة إلى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي وتتضمن «ماي دبي» و«ديوا الرقمية».
وتتولى هيئة تنمية المجتمع في دبي وعدد من جمعيات النفع العام في الدولة استلام الحقائب المدرسية وتوزيعها، بمشاركة متطوعين من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي. 
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تدعم مبادرة (لأجيالنا القادمة) أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، والتي تهدف إلى تكوين أسر مستقرة وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل». 
تعاون
قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «تعكس مبادرة (لأجيالنا القادمة) روح التعاون والتكافل المجتمعي الذي يُعدُّ أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، ولا يقتصر دعم الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود وعلى رأسهم الأيتام القصر، على تزويدهم بالاحتياجات الدراسية فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل».

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
ديوا
سعيد محمد الطاير
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