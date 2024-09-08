24 قفصاً عائماً للاستزراع السمكي في السلع

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي مشروعاً لتحديد المناطق الملائمة لمبادرات استزراع الأحياء البحرية بعيداً عن الشاطئ في مدينة السلع بمنطقة الظفرة، وذلك تماشياً مع سياسة أبوظبي للاستزراع المائي المستدام.

ويضم مشروع الاستزراع المائي في الأقفاص البحرية بمدينة السلع، والذي ما زال قيد الإنشاء، 24 قفصاً عائماً من أجل تعزيز الاستزراع المستدام للأحياء المائية في نظام الأقفاص البحرية، من خلال استزراع أنواع الأسماك المحلية المهمة اقتصادياً والتي تتعرض للاستغلال المفرط، وفقاً لدراسات تقييم المخزون السمكي التي تقوم بها الهيئة.

وقامت الهيئة خلال الفترة الماضية باختيار 11 موقعاً تم تحديدها مواقع مناسبة لتطوير الاستزراع في الأقفاص البحرية، وعقد دراسة كافية، وتم اختيار موقع واحد منها باعتباره الأنسب والذي تم دراسته باستخدام أداة النمذجة الهيدروديناميكية المتكاملة المتقدمة، ويتوقع أن ينتج المشروع عند اكتماله وتنفيذه 720 طناً من الإنتاج السنوي وتبلغ فترة الاسترداد للمشروع 7 سنوات ونصف السنة.

الاستزراع المستدام

وتهدف سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي التي أطلقتها هيئة البيئة إلى وضع رؤية لتعزيز النمو في قطاع استزراع الأحياء المائية بالإمارة وتعزيز قدرته التنافسية للحد من الضغوط على المصايد السمكية المحلية المستغلة بشكل مفرط، كما تساهم السياسة أيضاً في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير منتجات غذائية بحرية آمنة وعالية الجودة، باستخدام تقنيات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي وتضمن حماية النظم البيئية البحرية.

مصايد

كما أظهرت الإحصائيات أن إجمالي حجم المصيد في مصايد الأسماك التجارية خلال العام الماضي، بلغ 1135 طناً، فيما بلغ عدد العينات المجموعة من 15 نوعاً من الأسماك، 49 ألفاً و502 عينة، بينما تم إجراء 360 تحليلاً حول العمر وطبيعة النمو والتكاثر، على عينات لأهم أنواع الأسماك، وبالأخص الشعري.

المخزون السمكي

تقوم الهيئة منذ عام 2001 بمراقبة حالة المخزون السمكي وفق مؤشرين أساسيين للاستدامة أولهما «مؤشر الأنواع المستدامة» (SBR) والذي يحدد حجم مخزون الأسماك البالغة بالنسبة للأنواع القاعية الرئيسية عند مقارنتها بحجم الكتلة الحيوية للأسماك غير المستغلة. أما المؤشر الثاني فهو «مؤشر الصيد المستدام» الذي يصف نسبة الأنواع التي يتم استغلالها على نحو مستدام من إجمالي محصول الصيد.

كشفت إحصائيات الهيئة الخاصة بالمخزون السمكي في إمارة أبوظبي، عن تسجيل تحسن في حالة المخزون السمكي العام، وفق مؤشر الاستغلال المستدام في الإمارة، حيث ارتفع من 8.9% في عام 2018 إلى 83.1% العام الماضي، متجاوزاً المستهدف البالغ 75%.