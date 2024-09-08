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وزير الخارجية المصري يزور جامع الشيخ زايد الكبير

وزير الخارجية المصري خلال زيارة جامع الشيخ زايد الكبير (وام)
9 سبتمبر 2024 01:22

أبوظبي (وام)

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زار معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارته للدولة. 
وتجول معاليه والوفد المرافق، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، ومد جسور التقارب مع مختلف ثقافات العالم، وما يتميز به عن غيره من دور العبادة. 
واطلع معاليه والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية، التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد. 
وفي ختام الزيارة، تم إهداء ضيف الجامع، نسخة من كتاب «جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام»، أحدث إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، والذي يصطحب القراء في رحلة مصورة للتعرُّف على جماليات الفن الهندسي المعماري للجامع، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة فضاءات من نور، التي تسلط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع.

مصر
جامع الشيخ زايد
بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري
أبوظبي
جامع الشيخ زايد الكبير
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