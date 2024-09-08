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علوم الدار

«العليا للبيانات» تستعرض مشروع توأم عجمان الرقمي

«العليا للبيانات» تستعرض مشروع توأم عجمان الرقمي
9 سبتمبر 2024 01:22

عجمان (الاتحاد)

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عقدت اللجنة العليا للبيانات في إمارة عجمان، التابعة للمجلس التنفيذي، اجتماعها الثالث لعام 2024، في المبنى الإداري بالديوان الأميري في عجمان، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، رئيس اللجنة، حيث اطلعت على مشروع توأم عجمان الرقمي، ووثيقتي استراتيجية بيانات عجمان، والسياسة العامة لبيانات إمارة عجمان.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: «إن اللجنة وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، وتعاون الجهات الحكومية كافة في إمارة عجمان، تعزز الاعتماد على التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات، إلى جانب دورها في التنبؤ بالأحداث المستقبلية واتخاذ القرارات».

عجمان
المجلس التنفيذي
محمد بن عبدالله النعيمي
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