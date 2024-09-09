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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
9 سبتمبر 2024 10:46

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة إمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمون.

 

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي قاهر رسولزاده رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن راشد
طاجيكستان
محمد بن زايد
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