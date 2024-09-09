مترو دبي.. نافذة من المستقبل تطل بها دبي على العالم حداثة وتطوراً

يمثل مترو دبي نافذة من نوافذ المستقبل التي تطل بها دبي على العالم حداثة وتطوراً .. مترو دبي أبهر السكان والزوار من جميع أنحاء العالم بخدمات وتقتنيات وبرامج ترفيهية جعلت منه رمزا من رموز دبي الشاخصة بثقافة وجودة وطابع خاص.

لحظةٌ تاريخيةٌ تلك التي سطَّرَها صاحبُ السموِ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائبُ رئيسِ الدولةِ رئيسُ مجلسِ الوزراءِ حاكم دبي رعاه الله، في افتتاح مترو دبي .. ليكتبَ فَصلاً جديداً من فصولِ المُستقبلِ والتقدُّمِ والاستدامةِ التي أضاءَت دبي شُعلتَها منذُ ولادتِها، تكتبُ على نفسِها الحداثةَ والتطور.

مترو دبي يجسد أحد مظاهر دبي الحديثة، بكل ما تحملُهُ من مَعنَى .. وهو أحدثُ أنظمةِ السككِ الحديديةِ بخطيهِ الأحمرِ والأخضر، يوفر لمُستخدميهِ باقةً من الخَدَماتِ المُميَّزةِ بلمسةٍ من الرفاهية.

يوفر مترو دبي أنواعاً مختلفةٌ من المقصورات، مخصصةٌ للركابِ، تشملُ مقصورةَ حامِلي بطاقة نول الذهبية ومجموعةَ مقصورات مخصصةٍ للنساءِ والأطفالِ ومقصورةً عامّة.

أما المرافقُ والمنشآتُ.. فهي سبعةُ نجومٍ وكأنكَ في رحلةٍ سياحيةٍ، تتوفر خدمةَ الواي فاي خلال َتنقُّلِكَ وتغطيةً كاملةً لاتصالاتِ الهاتفِ المتحركِ والدخولَ إلى الإنترنت في أنحاءِ شبكةِ المترو. وخدماتِ نقلٍ مُختلفةً برفاهيةٍ عَاليةٍ وأكثرَ من ثلاثةِ آلافِ كاميرا مُراقَبَةٍ في القطاراتِ والمحطاتِ ووحدةَ شرطةٍ خَاصةً للمترو وصندوقَ اتصالٍ للطوارئِ، تطرقُ بابَ الأمنِ والأمانِ على مدارِ الساعة.

كما يوفرالاحتياجاتُ والراحةُ لجميعِ الركابِ، وسهولةُ الوصولِ هدفٌ يعملُ عليهِ القائمونَ في مترو دبي وسطَ تطبيقاتٍ حَديثةٍ في هاتِفكَ ومساراتٍ إرشاديةٍ بارزةٍ للمستخدمينَ كافةً، بمن فيهِم من يعانونَ ضعفَ البصر. إضافةً إلى إشاراتِ تَحذيرٍ مسموعةٍ ومَرئيةٍ وكراسيَ متحركةٍ ومصاعدَ تصلُ إلى جميعِ مستوياتِ المحطةِ ومعلوماتٍ إرشاديةٍ تعرضُ على الشاشاتِ وآدابٍ عامةٍ وسياسةٍ للحقائب و قواعد و مخالفات

مزايا مترو دبي المُتطورِ المُتقدَّمِ بكلِ أعوامِهِ الخمسةَ عشَر عاماً بعدَ عامٍ، تتواصل فهناكَ مَجموعةٌ متنوعةٌ من الأنشطةِ التَرويجيةِ والترفيهيةِ والمفاجآتِ والمُبادراتِ ومَجموعةٍ من العروضِ الموسيقيةِ الحيةِ التي يُقدِّمُها موسيقيونَ إماراتيونَ وعالميونَ في محطاتِ مترو دبي لإسعادِ السُكانِ والزوارِ من جَميعِ أنحاءِ العالمِ.

يدعمُ المترو رعاةٌ وشركاءُ وعاملونَ وصلوا بمترو دبي إلى العالميةِ واليومَ نقفُ أمامَ التزامٍ وثقافةٍ وجودةٍ ليُصبحَ مترو دبي في ريادةِ أوجهِ المُستقبلِ التي يشاهدُ العالمُ بها دبي، بل هي أفضلُ بيئةٍ للعيشِ والعَملِ في العالم.