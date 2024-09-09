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حاكم رأس الخيمة يلتقي سكرتير الحزب الشيوعي في مقاطعة فوجيان

حاكم رأس الخيمة يلتقي سكرتير الحزب الشيوعي في مقاطعة فوجيان
9 سبتمبر 2024 14:12

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس في مدينة شيامن، تشو زويي، سكرتير الحزب الشيوعي في مقاطعة فوجيان، وذلك في إطار زيارة سموه إلى جمهورية الصين الشعبية.
ورحب تشو زويي، بصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في جمهورية الصين الشعبية.. مؤكداً أن زيارة سموه لبلاده، تعكس عمق العلاقات المتميزة التي تجمع قيادة البلدين وشعبيهما الصديقين في شتى المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات، بجمهورية الصين الشعبية، ومسارات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين على مختلف الصعد الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتنموية، وسبل تعزيزها نحو آفاق أرحب من الازدهار والتنمية للبلدين والشعبين الصديقين.

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واستعرض سموه مع سعادته، احتفاء البلدين هذا العام، بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، وما شهدته من مستويات متقدمة من التقدم والنماء والرخاء.

وحضر سموه والوفد المرافق، مأدبة العشاء التي أقامها تشو زويي، تكريماً للزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية.. كما حضر اللقاء والمأدبة عدد من رؤساء الجهات الحكومية في رأس الخيمة المشاركة في الدورة الـ 24 من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، وكبار المسؤولين الحكوميين في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان، الواقعة جنوب شرق جمهورية الصين الشعبية.

المصدر: وام
الصين
حاكم رأس الخيمة
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