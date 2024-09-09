تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446 هجرية، الموافق 15 سبتمبر 2024 ميلادية، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص في الدولة وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2024.

ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.



بمناسبة المولد النبوي الشريف، تعلن #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين أن يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 الموافق 12 ربيع الأول 1446 هجرية، إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص في الدولة.



نرفع بهذه المناسبة التهاني والتبريكات الى القيادة الرشيدة وشعب دولة #الإمارات والمقيمين… pic.twitter.com/OTOlObn4N9 — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) September 9, 2024