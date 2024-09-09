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علوم الدار

تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف

تحديد عطلة المولد النبوي للعاملين في القطاع الخاص
9 سبتمبر 2024 14:46

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446 هجرية، الموافق 15 سبتمبر 2024 ميلادية، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص في الدولة وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.
جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2024.
ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.
 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المولد النبوي الشريف
الإمارات
القطاع الخاص
وزارة الموارد البشرية والتوطين
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