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شرطة أبوظبي توجه نداء إلى السائقين

دوريات شرطة أبوظبي
9 سبتمبر 2024 23:52

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وبالسرعات المحددة 80 كم / ساعة أثناء تشكل الضباب وترك مسافة أمان كافية وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.
وأكدت، في حسابها على موقع فيسبوك، أنها "تعمل على تنبيه السائقين بالسرعات المتغيرة التي يغطيها الضباب، عبر وسائل مبتكرة تحذيرية هي التنبيهات العاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين لحسابات شرطة أبوظبي ورسائل الإنذار المبكر "الرسائل التحذيرية" في المناطق التي تخضع لتفعيل منظومة تخفيض السرعات ويتم إرسالها عبر الهواتف الذكية مع بدء نزول الضباب الكثيف وشاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية واللوحات الإرشادية الإلكترونية على يسار الطريق (الشواخص) وأنظمة الضبط الآلي "تخفيض السرعات" ومنظومة النقل العام "منع سير الحافلات والشاحنات  أثناء  خفض السرعات  في الضباب" و"الإضاءات الملونة" تتمثل في "الأحمر والأزرق" واللون الأصفر". 
وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن "تفعيل منظومة خفض السرعات خلال أوقات الضباب هو إجراء وقائي وقتي، يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية بسبب انعدام الرؤية على الطرق ويتوجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلو مترا في الساعة عند مشاهدة نزول الضباب، حماية لأنفسهم ومستخدمي الطريق".
ودعت المديرية ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال تنبيه السائقين على الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

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تنبيه من شرطة أبوظبي
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الضباب
السائقين
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