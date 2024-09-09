«شرطة أبوظبي» تكرم طفلاً جسد مفهوم المسؤولية المجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)

كرَّم اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الطفل مميار أحمد لحسن لتصــــرفه بالإبلاغ عن حادث مروري.

وجسّد الطفل مثالاً على مفهوم المواطنة الإيجابية، والمسؤولية المجتمعية، وقام بالاتصال بالجهات المختصة للإبلاغ عن حادث وقع مؤخراً، حيث صدم فيه شخص دراجة نارية وغادر موقع الحادث دون تقديم أي مساعدة.

وأشاد مدير القطاع بالطفل مميار الذي استحق التكريم على تصرفه النابع من المسؤولية والشجاعة، وأظهر وبوضوح أهمية التصرف السريع والواعي في مثل هذه الحالات، وهو ما يعكس القيم النبيلة التي نحرص على غرسها في مجتمعنا، حاثاً إياه على مواصلة هذه الروح الطيبة التي تسهم في تعزيز المواطنة الإيجابية لدى أفراد المجتمع. وعبّر مدير القطاع عن اعتزازه بوجود شباب مثل مميار، الذين يسهمون في تعزيز قيم الأمان والمساعدة في المجتمع، مؤكداً أن هذا التكريم هو بمثابة تشجيع للجميع على التصرف بحكمة.