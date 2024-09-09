جراحة تنظيرية معقدة بمستشفى مدينة زايد

أبوظبي (الاتحاد)

نجح الفريق الجراحي في «مستشفى مدينة زايد» في إجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال الغدة الكظرية اليمنى بالمنظار لمريضة تبلغ من العمر 36 عاماً. وتسلط العملية الضوء على الكفاءة الجراحية المتقدمة وخدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي المتوفرة عبر شبكة «صحة» الواسعة، بما في ذلك منطقة الظفرة.

وتم تشخيص إصابة المريضة، التي عانت من ألم في البطن، بوجود كتلة كيسية بحجم 10 سم في الغدة الكظرية اليمنى. وتم إجراء تقييم شامل قبل الجراحة.

وبقيادة الدكتور فادي بسام المحاميد، استشاري الجراحة، رئيس قسم الجراحة في «مستشفى مدينة زايد»، تم التخطيط بدقة لهذه الجراحة المعقدة وإجرائها بأقصى قدر من الكفاءة، مما عكس قدرات المستشفى في التعامل مع مثل تلك العمليات الجراحية المتطورة. وتم وضع المريضة تحت العناية ومراقبة حالتها في كل مرحلة، حتى خرجت بكامل صحتها بعد 24 ساعة فقط من الجراحة.