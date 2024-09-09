الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جراحة تنظيرية معقدة بمستشفى مدينة زايد

جراحة تنظيرية معقدة بمستشفى مدينة زايد
10 سبتمبر 2024 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأغلبية تتسامح مع «الكذب الأبيض» لأجهزة الإنسان الآلي
حمدان بن زايد: دورة استثنائية لـ «الصيد والفروسية» ترسخ مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً

نجح الفريق الجراحي في «مستشفى مدينة زايد» في إجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال الغدة الكظرية اليمنى بالمنظار لمريضة تبلغ من العمر 36 عاماً. وتسلط العملية الضوء على الكفاءة الجراحية المتقدمة وخدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي المتوفرة عبر شبكة «صحة» الواسعة، بما في ذلك منطقة الظفرة.
وتم تشخيص إصابة المريضة، التي عانت من ألم في البطن، بوجود كتلة كيسية بحجم 10 سم في الغدة الكظرية اليمنى. وتم إجراء تقييم شامل قبل الجراحة. 
وبقيادة الدكتور فادي بسام المحاميد، استشاري الجراحة، رئيس قسم الجراحة في «مستشفى مدينة زايد»، تم التخطيط بدقة لهذه الجراحة المعقدة وإجرائها بأقصى قدر من الكفاءة، مما عكس قدرات المستشفى في التعامل مع مثل تلك العمليات الجراحية المتطورة. وتم وضع المريضة تحت العناية ومراقبة حالتها في كل مرحلة، حتى خرجت بكامل صحتها بعد 24 ساعة فقط من الجراحة.

مستشفى مدينة زايد
الغدة الكظرية
الرعاية الصحية
الظفرة
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©