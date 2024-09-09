«صحة وسعادة» لتعزيز الرفاهية في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، إطلاق تحدّي «صحة وسعادة»، لتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط الحياة الصحي من خلال المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الصحية والتفاعلية التي تساهم في تحسين الصحة العامة للسكان، وتعزيز جودة الحياة والسعادة لأفراد المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة -التي تستهدف أفراد المجتمع كافة من عمر 18 سنة فما فوق- بالتعاون مع منصة «كور دايركشن»، المتخصصة في تتبع اللياقة البدنية.

وأكد الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي، مدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة، أهمية هذه المبادرة التي تعكس اهتمام الهيئة بصحة وسعادة المجتمع، والتزامها الدائم بتوفير برامج ومبادرات تساهم في جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً، من خلال التشجيع على اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين الصحة العامة، وتبني أسلوب حياة نشط وصحي، يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز السعادة لدى الجميع.

وأوضح أن التحدّي الذي سيستمر 125 يوماً خلال الفترة من 9 سبتمبر وحتى 12 يناير يتضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات والتحديات التي تناسب الفئات العمرية كافة، وتشجع على الحركة وممارسة النشاط البدني.