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علوم الدار

M42 توسع خدماتها للرعاية الصحية إلى الإمارات الشمالية

أحمد بن طحنون ومنصور المنصوري يشهدان إبرام الشراكة (من المصدر)
10 سبتمبر 2024 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «M42»، أمس، توقيع شراكة استثمارية استراتيجية مع وزارة الدفاع لتشغيل وإدارة مستشفى زايد العسكري في منطقة «البطايح» بإمارة الشارقة، ما سيسهل وصول الرعاية الصحية عالمية المستوى إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين مقيم في الإمارات الشمالية.
حضر توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية بمقر وزارة الدفاع في أبوظبي اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي42»، ووقعها كل من اللواء الركن طبيب عائشة سلطان الظاهري، رئيسة الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية في وزارة الدفاع، وحسن جاسم النويس، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «M42»، رئيس مجلس إدارة مستشفى كليفيلاند كلينك أبوظبي.
ومن المقرر أن تبدأ «M42» رسمياً العمليات التشغيلية بنطاقها الواسع لمستشفى زايد العسكري في منطقة «البطايح» بالشارقة بداية العام المقبل 2025.
وباستفادة أكثر من ثلاثة ملايين مقيم في الإمارات الشمالية، فإن هذه الشراكة مهيأة لإحداث تحول جذري في مشهد الرعاية الصحية بتقديم خدمات رعاية صحية متطورة ضمن منظومة الرعاية الصحية في الدولة، ومنها الرعاية الوقائية والدقيقة عبر شبكة «M42» من العيادات المتطورة التي تشمل مركز «إمبريال كوليدج لندن للسكري» ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى هيلث بوينت.
وقالت اللواء الركن طبيب عائشة سلطان الظاهري: «سعيدون بالشراكة العسكرية - المدنية الأولى من نوعها في وزارة الدفاع مع M42 لتقديم خدمات طبية عالمية المستوى لأفرادنا العسكريين من الرجال والنساء وعائلاتهم ولجميع سكان المناطق الشمالية من الإمارات عموماً.. هذا التعاون يظهر جلياً التزامنا الثابت بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في القوات المسلحة».
من جانبه، قال حسن جاسم النويس: «إن شراكتنا مع وزارة الدفاع مهمة جداً، فهي توسع بصمتنا في الرعاية الصحية في الدولة، وتساعدنا على تسهيل وصول الرعاية الصحية المتخصصة إلى نطاق أوسع من الناس في إطار برنامج عملنا لإحراز نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، حيث يمكننا بالتعاون مع وزارة الدفاع نقل خدمات متطورة وخبرات متخصصة إلى متناول سكان المناطق الشمالية، وضمان أعلى مستوى من جودة الرعاية للجميع».

الإمارات
وزارة الدفاع
مستشفى زايد العسكري
الشارقة
الرعاية الصحية
أبوظبي
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