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علوم الدار

نجاح سلسلة من رحلات أشباه الأقمار الصناعية عالية الارتفاع

تقنيات متطورة لأشباه الأقمار الصناعية (من المصدر)
10 سبتمبر 2024 01:36

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت ميرا آيروسبيس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال أشباه الأقمار الصناعية عالية الارتفاع (HAPS)، عن إكمال سلسلة ناجحة من رحلات أشباه الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعدّ ميرا آيروسبيس مشروعاً مشتركاً بين «بيانات»، الشركة المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADX: BAYANAT) والمزود الرائد لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وUAVOS، وهي شركة تطوير وتصنيع أنظمة غير مأهولة مُتقدمة ومقرّها الولايات المتحدة الأميركيّة. ويعزّز نجاح هذه التجارب من التزام الشركة بتطوير قطاع الفضاء في دولة الإمارات ومن مكانتها العالمية بين الدول الرائدة الأخرى.
وفي كل رحلة، تم إطلاق الطائرة لتحلق من جزيرة أبو الأبيض في دولة الإمارات، واستمرت في التحليق في طبقة الستراتوسفير لعدة أيام، مُحمّلةً بتقنيات متقدّمة لرصد الأرض. وخلال هذه الفترة، قامت باختبار عدد من السيناريوهات للتأكد من جاهزية التكنولوجيا ودقتها في مراقبة الأرض والرصد البيئي، إلى جانب جمعها لبيانات مهمة عن الرّحلة. 
وحول هذه التجربة الناجحة، تحدّث حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات ورئيس مجلس إدارة ميرا آيروسبيس، قائلاً: «في الوقت الذي تسعى فيه بيانات إلى استكمال اندماجها مع الياه سات لتشكيل سبيس 42، فإنّ تقدم ميرا آيروسبيس يعتبر عاملاً أساسياً في رؤيتنا. وتُمثل هذه الرحلات الناجحة لأشباه الأقمار الصناعية عالية الارتفاع خطوة مهمة في مسيرتنا، ستمكّننا من جمع بيانات أشمل، بالإضافة إلى تحليلها وتوفيرها من خلال منصة gIQ للذكاء الاصطناعي التابعة لنا».
الابتكار 
أكد خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرا آيروسبيس، إن هذه التقنيات التي تتبناها دولة الإمارات من شأنها أن تضع الدولة في الصدارة عالمياً في مجال الفضاء.

الأقمار الصناعية
الإمارات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الذكاء الاصطناعي
الفضاء
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