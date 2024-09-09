صقر غباش يستقبل سفراء إيطاليا وكازاخستان وباراغواي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، كلاً على حدة، لورنزو فانازا، سفير جمهورية إيطاليا، ونجم الدين محمد علي، سفير جمهورية كازاخستان، وكارولين لوبيز، سفيرة جمهورية باراغواي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، وسعيد راشد العابدي، عضو المجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. وجرى خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا وجمهورية كازاخستان وجمهورية باراغواي في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها، والإشادة بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدان في قطاعات التجارة والطاقة والثقافة والتعليم، والتأكيد على أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين حكومات البلدين تسهم في الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.