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علوم الدار

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

الأرصاد
10 سبتمبر 2024 08:27

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.2 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: وكالات
درجات الحرارة
العين
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
الأرصاد
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