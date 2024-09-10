"جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب" تفتح باب المشاركة في دورتها الجديدة

أعلنت "جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب"، فتح باب التسجيل للمشاركة في دورتها الخامسة، بهدف إلهام المواهب الشابة الطموحة من المواطنين والمقيمين في الدولة، وتحفيزهم لخوض غمار تحدّيات فريدة تغرس فيهم ثقافة التعلُّم المستمر وتقودهم إلى النجاح والتألُّق في المستقبل.

وتستقبل الجائزة المشاركات من اليافعين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً من كلا الجنسين ضمن ثلاثة مستويات، تشمل الذهبي والفضي والبرونزي ينجز فيها المشاركون تحدّيات في أقسام الجائزة الأربعة: المغامرة والتطوع والمهارات والأنشطة البدنية.

وللمشاركة والتنافس للفوز بميداليتها الذهبية يُشترط إنجاز الأقسام الأربعة جميعها، وفي الفضية ثلاثة منها، أما البرونزية فتتطلّب إنجاز قسميّ التطوع والمغامرة فقط.

ومنذ انطلاقها في 2019 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تسعى الجائزة إلى صقل مواهب ومهارات أجيال الغد في العديد من المجالات غير الأكاديمية وتعزيز إرادتهم وثقتهم بأنفسهم ضمن منظومة محفِّزة تقوم على مبادئ تحدّي الذات، والتعلُّم المستمر وإطلاق العنان للشغف والطاقات الكامنة.

وقالت عزيزة إبراهيم المازمي مدير جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب: " نفخر بما حققته الجائزة على مدار الدورات الأربع الماضية حيث شهدنا خلالها الكثير من غراس مواهبنا الشابة المبدعة تُزهر وتثمر واحتفينا بجهودهم عاماً بعد عام ونتطلع إلى خلق آفاق من النمو في الدورة الخامسة من خلال استقطاب عدد أكبر من المشاركات الشابة على مستوى إمارات الدولة بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين الذين لعبوا دوراً كبيراً في نجاح الجائزة وتحقيق أهدافها في دوراتها السابقة".

ونجحت الجائزة عبر دوراتها السابقة في نشر رسالتها الهادفة إلى غرس مجموعة من القيم الإيجابية النبيلة في نفوس الشباب والتي تتمثل في: المبادرة والعطاء والتسامح وتحمّل المسؤولية وتقبل الآخرين وتقديرهم والتعاون والشراكة، وهي قيم أساسية تسهم في تعزيز الترابط المجتمعي وتشكل أساساً للعمل المشترك من أجل تعزيز عملية التقدم والتنمية في المجتمع.

وتدعو الجائزة اليافعين والشباب من المواطنين والمقيمين في جميع إمارات الدولة إلى التسجيل في دورتها الخامسة عبر الموقع الرسمي للجائزة www.sheikhsultanaward.ae وتقديم مشاركاتهم قبل تاريخ الأول من مايو 2025.