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الإمارات تشارك في الاجتماع الـ9 لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول التعاون

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ9 لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول التعاون
10 سبتمبر 2024 16:45

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ9 لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول التعاون
شاركَت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافِ والزكاة ممثلة بأحمد راشد النيادي بمديرها العام بالإنابة في الاجتماع التاسعِ لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدولِ الخليج العربية الذي عقد في الدوحة أمس.
 
تناولَ الاجتماعُ العديد من الموضوعات التي تخصُّ الشأن الدينيَّ بالبحث والمناقشةِ والمقترحات وأكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المتواصلِ للارتقاء بالأهداف المشتركة وترسيخِ القيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف ودعمِ مبادرات التعايش والتسامح ونشرِ السلام بين الشعوب.

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المصدر: وام
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