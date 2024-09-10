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حاكم رأس الخيمة يستقبل عمدة حكومة بلدية دونغقوان في الصين

حاكم رأس الخيمة يستقبل عمدة حكومة بلدية دونغقوان في الصين
10 سبتمبر 2024 17:36

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، ضمن زيارته لجمهورية الصين الشعبية سعادة ليو جونغشي عمدة حكومة بلدية دونغقوان الصينية وعدداً من كبار المسؤولين في المدينة الصينية.

وبحث سموه مع سعادته، سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والتبادل الثقافي بين إمارة رأس الخيمة ودونغقوان واطلع على أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المدينة الصينية التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.5 مليون نسمة وتشتهر بكونها أحد أهم مراكز التصنيع في الصين.

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يأتي اللقاء في ضوء الزيارة التي قام بها سعادة ليو جونغشي، إلى إمارة رأس الخيمة في شهر أبريل الماضي حيث تبادل الجانبان الأحاديث حول قصة النجاح الاقتصادي المشترك بين الإمارة والمدينة الصينية، الذي تحقق من خلال تطوير قطاعاتهما الصناعية والتصنيعية.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في هذا الصدد إنه «بينما نحتفي بقوة قطاع التصنيع المزدهر في إمارة رأس الخيمة، ومدينة دونغقوان الصينية، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز شراكتنا الاقتصادية، وندرك تماماً أن المدينتين، أصبحتا اليوم منارتين في الصناعة والابتكار، ونحن على ثقة بأنه ومن خلال تعزيز تعاوننا، سنصنع فرصاً جديدة، ونحقق الازدهار المتبادل، ومن خلال عملنا المشترك، سنتمكن من صناعة المستقبل المشرق، وتعزيز نمو اقتصادينا، والمساهمة في التنمية العالمية».

المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
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