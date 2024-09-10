الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"شرطة رأس الخيمة" تعزز منظومة "المدينة الآمنة" بكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي

"شرطة رأس الخيمة" تعزز منظومة "المدينة الآمنة" بكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي
10 سبتمبر 2024 18:12

عززت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة منظومة مشروع المدينة الآمنة بكاميرات وأجهزة ترصد وتحلل وتدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني على كافة طرقات الإمارة وشوارعها.

منظومة تعد الأحدث عالمياً وتسهم بدور فاعل في رصد وتحليل النقاط الساخنة والتنبؤ بالجرائم المقلقة قبل وقوعها أو حالات حدوث الحوادث المرورية على الطرق ضماناً لسرعة الوصول إلى موقع الحدث.

"المدينة الآمنة" منظومة تمثل جزءاً من المراقبة الأمنية الذكيّة التي تحلل البيانات المرورية والجنائية باستمرارسعياً لتقليل الجرائم المقلقة وتعزيز الشعور بالأمن والأمان من خلال رصد كافة الظواهر المرورية والجنائية المحتملة على الطرق وتحليل البيانات المترتبة عليها ورسم التصورات المتوقعة للتعامل معها بمنتهى الفاعلية دعماً للسيطرة والتحكم في كافة حالات الطوارئ والأزمات المحتملة.

أخبار ذات صلة
انطلاق أعمال "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"
الأغلبية تتسامح مع «الكذب الأبيض» لأجهزة الإنسان الآلي

مشروع يأتي في إطار دعم الأمن التكنولوجي الرقمي ليواكب التطورات المستقبلية على الساحتين الإقليمية والعالمية في مجال الأمن الرقمي ويدعم الترابط والتكامل الذكي للمدن الذكية الآمنة.

منظومة تواكب التطور التقني سعياً لتقليل زمن الاستجابة المرورية والجنائية الطارئة خدمة للصالح العام وحفاظاً على أمن أفراد المجتمع وسلامتهم.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
شرطة رأس الخيمة
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©