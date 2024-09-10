"شرطة رأس الخيمة" تعزز منظومة "المدينة الآمنة" بكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي

عززت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة منظومة مشروع المدينة الآمنة بكاميرات وأجهزة ترصد وتحلل وتدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني على كافة طرقات الإمارة وشوارعها.

منظومة تعد الأحدث عالمياً وتسهم بدور فاعل في رصد وتحليل النقاط الساخنة والتنبؤ بالجرائم المقلقة قبل وقوعها أو حالات حدوث الحوادث المرورية على الطرق ضماناً لسرعة الوصول إلى موقع الحدث.

"المدينة الآمنة" منظومة تمثل جزءاً من المراقبة الأمنية الذكيّة التي تحلل البيانات المرورية والجنائية باستمرارسعياً لتقليل الجرائم المقلقة وتعزيز الشعور بالأمن والأمان من خلال رصد كافة الظواهر المرورية والجنائية المحتملة على الطرق وتحليل البيانات المترتبة عليها ورسم التصورات المتوقعة للتعامل معها بمنتهى الفاعلية دعماً للسيطرة والتحكم في كافة حالات الطوارئ والأزمات المحتملة.

مشروع يأتي في إطار دعم الأمن التكنولوجي الرقمي ليواكب التطورات المستقبلية على الساحتين الإقليمية والعالمية في مجال الأمن الرقمي ويدعم الترابط والتكامل الذكي للمدن الذكية الآمنة.

منظومة تواكب التطور التقني سعياً لتقليل زمن الاستجابة المرورية والجنائية الطارئة خدمة للصالح العام وحفاظاً على أمن أفراد المجتمع وسلامتهم.