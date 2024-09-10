الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعتا محمد بن زايد للعلوم الإنسانية "ونهضة العلماء" تنظمان ورشة تعليمية في إندونيسيا

جامعتا محمد بن زايد للعلوم الإنسانية "ونهضة العلماء" تنظمان ورشة تعليمية في إندونيسيا
10 سبتمبر 2024 19:05

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ورشة عمل بالتعاون مع جامعة نهضة العلماء في إندونيسيا، في إطار جهود تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز الشراكات الخارجية.

استمرت الورشة يومين وأختتمت أمس في مدينة يوجياكارتا برئاسة الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وركزت على استكشاف سبل التعاون المشترك لتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية في مجالات متعددة تشمل العلوم الإنسانية، والدراسات المستقبلية.

تضمنت الورشة مشاركة مميزة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" والتي استعرضت تجاربها الرائدة في تطوير المناهج الأكاديمية والبحثية.

أخبار ذات صلة
السعودية تعود من الصين بـ«الصيد الثمين»
زلزال يضرب إندونيسيا

وناقش المختصون سبل تحسين البرامج الدراسية وتطوير مشاريع بحثية مشتركة والتبادل العلمي بين الجامعات ووضع الخطط الأولية لبرامج منح الدرجات العلمية المشتركة ما يعزز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية المشاركة وتقدم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

وقال الدكتور خليفة الظاهري إن شراكتنا مع جامعة نهضة العلماء تأتي في إطار رؤية الجامعة توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع مؤسسات تعليمية عالمية، خاصة في مجالات متطورة مثل العلوم الإنسانية والدراسات المستقبلية واصفا الورشة بأنها نقطة انطلاق لمبادرات أكبر وأوسع تهدف إلى تطوير برامج دراسية مشتركة، واستحداث مشاريع بحثية تخدم الأجيال القادمة.

وأضاف أن مشاركة جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نهضة العلماء الإندونيسية كانت فاعلة وكان لها دور مهم في إثراء تفاصيل الورشة لما تمتلكه من رؤية أكاديمية وبحثية مما يرسخ التعاون، ويتيح لنا فرص تبادل الخبرات والأفكار المبتكرة، وتطوير برامج منح الدرجات العلمية المشتركة وغيرها من المشاريع الأكاديمية ذات الصلة.

المصدر: وام
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
إندونيسيا
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©