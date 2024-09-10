جامعتا محمد بن زايد للعلوم الإنسانية "ونهضة العلماء" تنظمان ورشة تعليمية في إندونيسيا

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ورشة عمل بالتعاون مع جامعة نهضة العلماء في إندونيسيا، في إطار جهود تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز الشراكات الخارجية.

استمرت الورشة يومين وأختتمت أمس في مدينة يوجياكارتا برئاسة الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وركزت على استكشاف سبل التعاون المشترك لتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية في مجالات متعددة تشمل العلوم الإنسانية، والدراسات المستقبلية.

تضمنت الورشة مشاركة مميزة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" والتي استعرضت تجاربها الرائدة في تطوير المناهج الأكاديمية والبحثية.

وناقش المختصون سبل تحسين البرامج الدراسية وتطوير مشاريع بحثية مشتركة والتبادل العلمي بين الجامعات ووضع الخطط الأولية لبرامج منح الدرجات العلمية المشتركة ما يعزز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية المشاركة وتقدم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

وقال الدكتور خليفة الظاهري إن شراكتنا مع جامعة نهضة العلماء تأتي في إطار رؤية الجامعة توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع مؤسسات تعليمية عالمية، خاصة في مجالات متطورة مثل العلوم الإنسانية والدراسات المستقبلية واصفا الورشة بأنها نقطة انطلاق لمبادرات أكبر وأوسع تهدف إلى تطوير برامج دراسية مشتركة، واستحداث مشاريع بحثية تخدم الأجيال القادمة.

وأضاف أن مشاركة جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نهضة العلماء الإندونيسية كانت فاعلة وكان لها دور مهم في إثراء تفاصيل الورشة لما تمتلكه من رؤية أكاديمية وبحثية مما يرسخ التعاون، ويتيح لنا فرص تبادل الخبرات والأفكار المبتكرة، وتطوير برامج منح الدرجات العلمية المشتركة وغيرها من المشاريع الأكاديمية ذات الصلة.