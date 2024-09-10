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علوم الدار

تعرف إلى طقس الإمارات غداً

تعرف إلى طقس الإمارات غداً
10 سبتمبر 2024 19:17

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً رطباً ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون مثيرة للغبار شرقاً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:04 والمد الثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 10:00 والجزر الثاني عند الساعة 01:22.

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و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 13:13والمد الثاني عند الساعة 04:54 و الجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 21:18.

 

 

المصدر: وام
الإمارات
طقس الإمارات
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