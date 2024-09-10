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شرطة دبي تعتمد خطة استشرافية لمستقبل العمل الأمني للنقل والإنقاذ 2040

شرطة دبي تعتمد خطة استشرافية لمستقبل العمل الأمني للنقل والإنقاذ 2040
10 سبتمبر 2024 19:46

اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي الخطة الاستشرافية لمستقبل العمل الأمني للإدارة العامة للنقل والإنقاذ 2040 وذلك انطلاقاً من حرصها على إعداد وتصميم خططٍ استشرافية للإدارات العامة ومراكز الشرطة قائمة على المرونة والمبادرة الاستباقية الناجحة والمُستدامة.

جاء ذلك خلال خلوة استشرافية نظمتها الإدارة بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل في نادي الضباط بمشاركة عدد من القيادات الأمنية، من بينهم اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، ونائبه العميد نبيل عبدالله الرضا، والعقيد الدكتور حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة.

وأكد اللواء راشد الفلاسي أن الخطة الجديدة تتماشى مع رؤية دبي في استشراف المستقبل، وتشمل 6 مراحل تهدف إلى تحسين العمل الأمني في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، من خلال تحديد الأولويات والتوجهات المستقبلية والمشاريع ذات الصلة، وتعزيز الجاهزية والاستدامة.

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من جانبه، أشار العقيد الدكتور حمدان الغسيه إلى أن الخلوة تعكس التزام شرطة دبي بتعزيز الفكر الاستشرافي وتضمنت سلسلة من ورش العمل لمناقشة محاور رئيسية في تطوير العمل الأمني على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأكدت العقيد سميرة آل علي، مديرة إدارة التأمينات، أن الهدف من الخلوة تقديم أفكار ومبادرات تسهم في تطوير آليات العمل الأمني والشرطي على المدى الطويل، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة لشرطة دبي وتوجهات الحكومة، مع التركيز على تمكين الشباب في هذا المجال.

المصدر: وام
دبي
شرطة دبي
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