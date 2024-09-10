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رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الفلبيني

رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الفلبيني
10 سبتمبر 2024 20:06

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي بنيامين أبالوس وزير الداخلية في جمهورية الفلبين.

ونقل معاليه إلى سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي ــ تحيات فخامة فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار وللعلاقات الإماراتية ـ الفلبينية مزيداً من التقدم.. فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس الفلبيني وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من النماء.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان وزير دولة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

المصدر: وام
الفلبين
رئيس الدولة
الإمارات
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