الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
10 سبتمبر 2024 20:34

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم خلال اتصال هاتفي، فخامة عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً.

وأعرب سموه خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته للرئيس الجزائري التوفيق والنجاح في مهامه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو التقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة
الهلال الأحمر ينفذ مبادرة السعادة في العمل الإنساني
رئيس الدولة يزور ملك البحرين في مقر إقامته في أبوظبي

من جانبه أعرب فخامة عبدالمجيد تبون عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته.. متمنياً لدولة الإمارات دوام الرقي والازدهار.

المصدر: وام
الجزائر
رئيس الدولة
الإمارات
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©