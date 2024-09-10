نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الكورية بمناسبة اليوم الوطني

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة بو جيه سونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

حضر الحفل، الذي أقيم بفندق سانت ريجيس الكورنيش - أبوظبي، رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدون لدى الدولة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وأبناء الجالية الكورية المقيمة بالدولة.

وأكد السفير الكوري، في كلمة له بهذه المناسبة، متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والتي ترسخت منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالتقدم المتسارع والنمو المتزايد في حجم وقوة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بدعم من القيادة في البلدين الصديقين.

وقال السفير الكوري، إن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وبلاده تعتبر نموذجاً متفرداً للتعاون البناء بين الدول، وتتجسد من خلال الإنجازات التنموية العديدة التي حققها البلدان الصديقان.