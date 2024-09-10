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علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تُطلع وفد «تنظيم الاتصالات» على إنجازاتها

جانب من الزيارة (من المصدر)
11 سبتمبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على الإنجازات التطويرية وأنظمة توظيف الذكاء الاصطناعي المتبعة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة المدينة الآمنة لاستدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي. 
والتقى العميد دكتور مهندس محمد عبد الله الزعابي، مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، الوفد الزائر برئاسة طارق عبدالكريم العوضي، المدير التنفيذي للطيف الترددي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأبوظبي، مؤكداً اهتمام «شرطة أبوظبي» بتسخير أحدث التقنيات والأنظمة المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، وجرى بحث تعزيز التعاون بين الجهتين، وإجراء مقارنة معيارية، للنهوض بالعمل الأمني، تحقيقاً لرؤية الحكومة في جعل إمارة أبوظبي بمقدمة المدن الآمنة عالمياً.
واطلع الوفد في جولة تعريفية بإدارة المدينة الآمنة على عمليات المدينة الآمنة الشاملة، واستمع لشرح حول أبرز الأنظمة والبرامج والأنظمة المستخدمة في الدوريات الذكية والأنظمة المبتكرة في إدارة السلامة المرورية.
وثمَّن الوفد الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي باتباع أفضل المعايير العالمية، وجرى في ختام الزيارة تسليم الوفد درعاً تذكارية.

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