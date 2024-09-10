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علوم الدار

«الشارقة للتعليم الخاص» تُكرِّم مدارسها المتميزة في برنامج تقييم الطلبة «PISA»

خلال حفل التكريم (من المصدر)
11 سبتمبر 2024 00:59

الشارقة (الاتحاد)

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كرمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، 35 مدرسة خاصة تتبع 6 مناهج تعليمية مختلفة، حققت نتائج متميزة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022) «ضمن مشروع الشارقة إمارة معيارية للاختبارات الدولية»، وذلك بمعدلات تتجاوز المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجالات الثلاث: وهي، القراءة، والرياضيات، والعلوم.
تفصيلاً، حققت 18 مدرسة أعلى من المعدل الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في محاور الاختبار الخمسة وهي القراءة، والرياضيات، والعلوم، والمعرفة المالية، والتفكير الإبداعي، وحازت، 3 مدارس أعلى من المعدل العالمي أو ما يساويه في أربعة محاور في اختبار PISA، ومدرستان على أعلى من المعدل العالمي أو ما يساويه في 3 محاور في الاختبار، وحصلت 4 مدارس على أعلى من المعدل العالمي أو ما يساويه في محورين، فيما حصلت 8 مدارس على أعلى من المعدل العالمي أو ما يساويه في محور واحد في اختبار PISA.
ويعد البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022) دراسة دولية تعقد كل 3 سنوات، لقياس مدى اكتساب الطلبة للمعارف وللمهارات الضرورية للتفاعل مع المجتمع في جميع المجالات، سواء في مجال العلوم والرياضيات والقراءة، حيث شهدت الدورة الأخيرة مشاركة 95 مدرسة و4052 طالباً، مما يعكس حجم الاهتمام والالتزام بتحقيق أداء تعليمي متميز.
وتقدمت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتهنئة للمدارس التي أظهرت تميزاً في نتائجها، مؤكدة أنها تعد قيمة كبيرة لكونها تواكب مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، ومشروع الشارقة إمارة معيارية للاختبارات الوطنية والدولية، معتبرة هذه النتائج دليلاً واضحاً على الجهود المبذولة من قبل الهيئة والمدارس الخاصة، في سبيل تعزيز مستوى التعليم وتطوير مهارات الطلبة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدة في الإطار ذاته اعتزامهم مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

البرنامج الدولي لتقييم الطلبة
هيئة الشارقة للتعليم الخاص
الإمارات
الشارقة
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