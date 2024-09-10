حملات تفتيش على 606 مؤسسات تعليمية في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

كثفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية والرقابية التي استهدفت أكثر من 606 مؤسسات تعليمية في إمارة دبي، للتأكد من ضوابط واشتراطات الصحة والنظافة العامة التي تشمل توفّر شهادة الصحة المهنية ومكافحة آفات الصحة العامة، وتطبيق السلامة العامة، والتي تشمل جميع المرافق العامة في المؤسسات التعليمية، وسلامة المسابح ومنطقة الألعاب.

وركزت «بلدية دبي» على سلامة أنظمة المياه، وتشمل التأكد من التنظيف الدوري لأنظمة المياه، الوثائق الخاصة بنتائج التحليل المخبري، والتأكد من جودة المياه في المسابح، إجراءات الصيانة الوقائية، بالإضافة إلى التأكد من جودة أنظمة الهواء، وتشمل الكشف على مرشحات التهوية، والتأكد من وجود التهوية الميكانيكية، وقياس لحظي لملوثات الهواء الداخلي.

كما ركزت الحملات التفتيشية على سلامة المنتجات الاستهلاكية، وتتضمن مواد التنظيف والتطهير المستخدمة في المؤسسات التعليمية، بأن تكون معتمدة من البلدية، والتأكد من سلامة الزي المدرسي ومطابقته اشتراطات بلدية دبي، ويأتي ذلك في إطار جهود بلدية دبي لتنفيذ الحملات الدورية الهادفة إلى ضمان تحقيق معايير السلامة والصحة العامة وسلامة الأغذية في المؤسسات التعليمية والتجارية في الإمارة، التي من شأنها أن تعزز جَودة حياة أفراد المجتمع.

كما تضمنت الإجراءات الرقابية الاستباقية التي اتخذتها بلدية دبي، التحقق من مطابقة المباني المعايير والاشتراطات المعتمدة، ومدى التزام المؤسسات بتنفيذ الصيانة الدورية لأنظمة التهوية والتكييف والمياه، وضمان توفر تقارير تنظيف وتعقيم الخزانات وشبكة التوزيع الداخلي، والصيانة الوقائية، مع توفر تقارير مخبرية معتمدة تثبت سلامتها.

وتسعى «بلدية دبي» إلى تعزيز الوعي بمتطلبات الصحة والسلامة، من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات، منها، مبادرة سفراء الصحة والسلامة في المدارس، حيث يجتمع موظفو المبادرة بالسفراء لتوجيههم وتعليمهم حول مباني المدرسة، وكيفية التعامل مع المخالفات والمواقف الطارئة، وتقديم التقنيات الحديثة لرصد الملوثات. كما أطلقت برنامج بطل سلامة الغذاء المدرسي، لتوعية الطلاب بأهمية سلامة الغذاء والتغذية الصحية، إضافة إلى العديد من ورش العمل، لتعزيز العادات الغذائية السليمة، وتقليل هدر الغذاء في المؤسسات التعليمية.