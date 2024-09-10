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علوم الدار

عبدالله النعيمي: خدمات «العدل» استباقية في 2025

جانب من الملتقى
11 سبتمبر 2024 00:59

أبوظبي (وام)

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نظمت وزارة العدل في ديوانها بأبوظبي ملتقى حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية تحت شعار (لعمل أكثر فعالية.. معاً لتصفير البيروقراطية)، وذلك برعاية وحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وبالتعاون مع فريق برنامج «تصفير البيروقراطية» بمكتب رئاسة مجلس الوزراء وحضور ممثلين عنه وعن 21 جهة اتحادية ومحلية والشركاء من القطاع الخاص.
شهد الملتقى استعراض جهود ومبادرات الوزارة والمحاكم والنيابات الاتحادية وما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن من مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وشكلت نسب تحقيقها عملاً رائداً وتنفيذاً طموحاً للبرنامج.
وأكد معاليه في كلمته في افتتاح الملتقى أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل اليوم نهجاً تنظيمياً لحكومة دولة الإمارات، وتمثل ذلك في جعله موضع التنفيذ من قِبلها وتهيئة أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على تسهيل ورفع جودة مستوى الخدمات المقدمة، لتخطو الدولة خطوات ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية (2031) الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق وكرامة الانسان.
وأوضح معاليه، أن الهدف المنشود للبرنامج خلق بيئة عمل أكثر فاعلية ومرونة تعزز جودة الحياة وتقلص الإجراءات وتختصر رحلة المتعاملين.

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