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علوم الدار

محمد بن راشد: تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في المنظومة القضائية

محمد بن راشد خلال أداء المفتشين القضائيين اليمين (وام)
11 سبتمبر 2024 00:59

دبي (الاتحاد)
أدى أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، خمسة مفتشين قضائيين في دبي اليمين القانونية في دار الاتحاد بدبي.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للأعضاء الجُدد في جهاز التفتيش القضائي بدبي عن تقديره لأدوارهم، وأمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم على الوجه الذي يكفل للمنظومة القضائية في الإمارة أعلى مستويات الكفاءة في إقامة قضاء سمته العدل والحيادية والاستقلالية التامة والموضوعية الكاملة، للوصول إلى أرقى مستويات الفاعلية في صون الحقوق بتطبيق دقيق لأحكام قضاء نزيه يصون حقوق الناس، ويحمي مصالحهم على أساس قانوني واضح.

ودعا سموّه المفتشين القضائيين الجُدد أن يكونوا النموذج والقدوة في تنفيذ واجباتهم بأسلوب يدعم أعضاء السلطة القضائية ويمكّنهم من القيام بمسؤولياتهم على أفضل نحو ممكن لخدمة المجتمع بكافة شرائحه ومكوناته، ومعاونتهم على تنمية مهاراتهم، ورصد جميع أوجه التطوير المطلوبة لمواكبة كافة المستجدات في المجال القضائي من أجل تأكيد تكامل عنصريّ السرعة والكفاءة في الفصل في النزاعات القضائية وإقامة ميزان العدل.

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وقد أدى اليمين القانونية أمام سموّه المفتشون القضائيون: أحمد يوسف عبداللطيف، ومحمد محمد عثمان، ومصطفى محمد محمود، وعمرو عبدالحكم إبراهيم، ومحمد أحمد عبدالونيس.

حضر أداء اليمين القانونية المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في دبي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في دبي.

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