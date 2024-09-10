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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يتابع تطوير الخدمات والأداء الحكومي

عبدالله بن سالم القاسمي مترئساً الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
11 سبتمبر 2024 00:59

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدة موضوعات تتعلق بمتابعة الأداء الحكومي وتطوير خدماته، لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات توفر سبل العيش الكريم لمواطنيها.
واطلع المجلس على تقرير «مبادرة إسناد»، التي تهدف إلى إدارة تنفيذ المشاريع السكنية، وتمكين المستفيدين من إنجاز مشاريعهم بعد اختيار التصاميم المعتمدة، والبالغ عددها 155 تصميماً.
وتتميز مشاريع «إسناد» بسرعة الإنجاز، وتناسب المنزل مع قيمة الدعم السكني، بالإضافة إلى التصاميم المجانية واستخدام الخرسانة الخضراء في البناء.
ووافق المجلس على توصيات تقرير «مبادرة إسناد» التي ستسهم في رفع كفاءة الأعمال، واستيعاب عدد أكبر من المشاريع السكنية، نظراً للإقبال الكبير من المواطنين على المبادرة، حيث تم إنجاز 448 مسكناً، بينما يجري العمل على 436 مسكناً قيد البناء، إضافة إلى المعاملات التي وُوفِق عليها ومعاملات قيد الإجراء.
واعتمد المجلس توصيات تقرير هيئة مطار الشارقة الدولي، التي تهدف إلى تقديم خدمات وتسهيلات ميسرة ومتطورة لشركات الطيران والمسافرين، بما يوفر سلاسة الإجراءات وسهولة الحركة في مبنى المطار، ويضمن راحة المسافرين، وسهولة استخدام المرافق المختلفة للمغادرين والقادمين إلى الدولة ومسافري الرحلات المحولة.

الأداء الحكومي
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المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
عبدالله بن سالم القاسمي
سلطان بن أحمد القاسمي
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